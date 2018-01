Vierde titel NK Veldrijden Mathieu van der Poel

Publicatie: zo 14 januari 2018 20.00 uur

SURHUISTERVEEN - Mathieu van der Poel is zondag in Surhuisterveen voor de vierde keer in zijn loopbaan Nederlands kampioen veldrijden geworden. De renner uit Kapellen maakte zijn favorietenrol waar door op oppermachtige wijze naar de titel te rijden.

“Op voorhand had ik misschien wel de beste papieren, maar dat zegt niet alles. Je moet het nog wel even laten zien tijdens de wedstrijd en dat is gelukt”, keek de winnaar terug. “Gelukkig kon ik al snel een mooie voorsprong nemen, dat was cruciaal.”

Achter hem eindigden Lars van der Haar en David van der Poel respectievelijk als tweede en derde. Van der Haar, terug van fysiek leed,?erkende dat er in het?wielergekke?en drukbezochte?Surhuisterveen?niet meer inzat dan zilver. “Ik heb een goede wedstrijd kunnen rijden, tweede worden achter Mathieu was het hoogst haalbare.”

Van broer David was het knap dat hij derde werd; hij hield Corne van Kessel (vierde) achter zich in de strijd om de laatste podiumplaats. Een mooi familiesucces dus voor de familie Van der Poel, met een titel en twee medailles.

De uitslag was een goede weerspiegeling van het wedstrijdverloop. Een mooi, lang en zwaar parkoers zorgde er al vroeg voor dat de toppers zich afscheidden van de rest van het veld. Van der Poel reed vlotjes weeg bij de rest en Van der Haar stelde vrij snel zijn tweede plaats veilig.

Uiteindelijk kwam Van der Poel met ruim een minuut voorsprong over de finish. Van der Haar bleef op zijn beurt David van der Poel ook een minuut voor.

Erepodium NK 2018 mannen

Glorieus kampioen Mathieu van der Poel geflankeerd dooe Lars van der Haar en David van der Poel

Uitslagen Elite-mannen:

1. Mathieu van der Poel

2. Lars van der Haar

3. David van der Poel

4. Corné van Kessel

5. Stan Godrie

6. Patrick van Leeuwen

7. Gert-Jan Bosman

8. Thijs van Amerongen

9. Eddy van IJzendoorn

10. Bart Barkhuis



Uitslagen Beloften U23:

1. Joris Nieuwenhuis

2. Kelvin Bax

3. Thymen Arensman

4. Jens Dekker

5. Sieben Wouters

6. Roel van der Stegen

7. Mart Muskens

8. Maik van der Heyden

9. Kyle Agterberg

10. Koen van Dijke

