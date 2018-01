Gewonde bij eenzijdig ongeval op A7 bij Drachten

Publicatie: zo 14 januari 2018 19.07 uur

DRACHTEN - Bij een eenzijdig ongeval op de snelweg A7 bij Drachten is zondagavond één persoon gewond geraak. De bestuurder is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

Omstreeks 18:17 kwam op de meldkamer in Drachten de melding van het ongeval binnen. De hulpdiensten rukten massaal uit voor het ongeval. Door een onbekende oorzaak was de bestuurder de macht over het stuur kwijtgeraakt en vervolgens tegen een boom gebotst. De bijrijder kwam met de schrik vrij. De brandweer die was opgeroepen voor het ongeval hoefde niet in actie te komen. Een berger heeft het voertuig geborgen.

