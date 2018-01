Vrouw in de Media Award: nominatie Geesje Duursma

Publicatie: zo 14 januari 2018 18.03 uur

BURGUM - Geesje Duursma, eigenaresse van De Pleats in Burgum, is wederom genomineerd voor de Vrouw in de Media Award. Vorig jaar werd voor het eerst naast een landelijke Award, ook een provinciale Award ingesteld. Ook toen was Geesje genomineerd maar ze greep toen net naast de titel.

Afgelopen jaar werd Duursma koninklijk onderscheiden voor al haar vrijwilligerswerk en kwam zij onder andere in de media als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Vanwege al het vrijwilligerswerk dat zij doet, naast het runnen van de eigen horecaonderneming, werd zij benoemd.

De prijzen zijn een initiatief van Mediaplatform VIDM en sprekersbureau ZijSpreekt. De organisatoren willen vrouwen aanmoedigen om zichtbaar te zijn in de media. Stemmen op de landelijke en provinciale genomineerden kan tot zondag 4 februari via www.vrouwindemedia.nlhttp://www.vrouwindemedia.nl.

Per provincie is er een lijst met 10 vrouwelijke rolmodellen samengesteld. In Friesland zijn verder genomineerden: Manja Blok, Liesette Bruinsma, Jenny Douwes, Lutz Jacobi, Claudy Jongstra, Marijke Mullender-Wijnsma, Sietske Poepjes, Margriet Spijksma en Sherida Spitse.