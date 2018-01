Partijen Dantumadeel '82 en LLD fuseren met elkaar

12 januari 2018

DAMWâLD - De twee lokale politieke partijen Dantumadeel ’82 en Lagere Lasten Dantumadiel gaan vanaf de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart verder als één lokale partij. De nieuwe naam van de partij is 'Gemeentebelangen Dantumadiel'.



In de afgelopen periode is door de besturen van Lagere Lasten Dantumadiel en Dantumadeel '82 de toekomst van de lokale politieke partijen in Dantumadiel tegen het licht gehouden. Momenteel zijn er in Dantumadiel twee lokale partijen die op inhoud niet veel van elkaar verschillen. Door de beide partijen is besloten om in de toekomst als één lokale partij verder te gaan. De mensen van LLD hebben zich inmiddels als lid aangesloten bij Dantumadeel '82. Met deze ontwikkeling ligt de keuze voor de nieuwe partijnaam Gemeentebelangen Dantumadiel voor de hand.

Gemeentebelangen Dantumadiel richt zich in de komende jaren vooral op verbetering van de dienstverlening door de gemeente aan de inwoners, het afschaffen van overbodige regelgeving, in stand houding en verduurzaming van maatschappelijke voorzieningen in de gemeente zoals MFC’s en sportvoorzieningen en verbeteren van de verkeersveiligheid in de gemeente. Ook neemt Gemeentebelangen Dantumadiel in de komende raadsperiode het politieke initiatief voor de bouw van een nieuw zwembad in De Westereen.

De huidige fractievoorzitter van Dantumadeel ’82, Kees Wielstra uit Rinsumageast, is lijsttrekker voor gemeentebelangen Dantumadiel.