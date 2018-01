Alleen alcohol gevonden in bloed Remon Bruinsma

Publicatie: vr 12 januari 2018 14.14 uur

DE WESTEREEN - In het bloed van Remon Bruinsma uit De Westereen is alcohol aangetroffen. Dat heeft de politie vrijdagmiddag bekendgemaakt. Het is de voorlopige uitslag van het toxicologisch onderzoek door het NFI. Vooralsnog zijn er geen sporen van verdovende middelen gevonden. De politie laat weten dat er nog specifieker onderzoek wordt gedaan en de resultaten hiervan worden volgende week verwacht.

Remon Bruinsma werd een maand lang germist na een stapavond in Leeuwarden. Het lichaam van Bruinsma werd op nieuwjaarsdag gevonden in het water bij de Prinsentuin in Leeuwarden.