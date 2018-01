Smallingerland dÃ© banenmotor van Friesland

Smallingerland dé banenmotor van Friesland

Publicatie: vr 12 januari 2018 14.07 uur

DRACHTEN - Met maar liefst 937 nieuwe banen is Smallingerland op afstand de Friese gemeente met de grootste banengroei. In de periode april 2016 tot april 2017 is het aantal banen hier gegroeid met 4,3 procent. Dat is één derde van de banengroei in de provincie. Dit blijkt uit de eerste uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2017 van de provincie Fryslân.

Eén van de groeisectoren is de industrie. Volgens wethouder Roel Haverkort (economische zaken) een logisch gevolg van het gemeentelijk beleid. "Onze investeringen in de high tech industrie (Innovatiecluster Drachten) en de havenindustrie (Frysian Ports) worden beloond."

Landelijk groeit het aantal banen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met 2 procent. Regio Zuid-Oost Fryslân is daar de positieve uitzondering op en heeft met 6,4 procent zelfs de hoogste banengroei van Nederland.

Naast de industrie (192 nieuwe banen) zijn de meeste nieuwe banen er in de gezondheids- en welzijnszorg (358) bijgekomen. Deze groei is vooral toe te schrijven aan de verplaatsing van het hoofdkantoor van ouderen zorgorganisatie de KwadrantGroep, met 300 banen. Onderwijs (108 nieuwe banen) is een goede derde. Daarna gevolgd door zakelijke dienstverlening (96 nieuwe banen) en handel en reparatie (92 nieuwe banen). Die laatste is opvallend, vanwege de kaalslag in de detailhandel tijdens de crisisjaren.

Dat er méér werk is blijkt ook uit de dalende werkeloosheid. Vorig jaar is het aantal werklozen in Smallingerland gedaald met 30 procent, van 3282 naar 2.279. Ondanks de crisis is deze dalende lijn al ingezet in 2015, toen telde Smallingerland nog 3801 werklozen. De banengroei vindt plaats in de sectoren waar de gemeente de afgelopen jaren extra energie en geld in gestoken heeft: high tech industrie en innovatie, vervoer over water en weg en MKB en zorg. Dalers zijn er ook. De sector nutsbedrijven is gekrompen met 11 banen en in de sector vervoer, opslag en communicatie gingen 29 parttime banen verloren.