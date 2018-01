Man plaatst track&trace onder auto ex-vriendin

Publicatie: vr 12 januari 2018 13.40 uur

LEEUWARDEN - Toen de relatie van een 27-jarige Akkrumer op zijn eind liep, waren er de nodige strubbelingen. Omdat hij het vermoeden had dat zijn vriendin contact had met iemand anders, nam de Akkrumer drastische maatregelen: hij plaatste een track & trace-volgsysteem onder de auto van zijn vriendin. Vrijdag moest de man zich voor de rechter verantwoorden, de officier van justitie vond dat hij zich schuldig had gemaakt aan stalking.

Track&trace

Er was nog wel meer gebeurd: eind juni vorig jaar zou de Akkrumer, na het bezoeken van het Flaeijelfeest in Nieuwehorne, zijn vriendin hebben mishandeld. Bij een andere gelegenheid zou hij haar, nadat hij haar met de track&trace had opgespoord, bij een café in Drachten een knietje hebben gegeven. En hij zou zijn vriendin in een paar dagen tijd tientallen bedreigende sms'jes hebben gestuurd. Ook had hij haar auto vernield.

Liefde maakt blind

De Akkrumer bekende de meeste feiten, behalve de mishandelingen. Hij zei dat 'puur uit emotie en machteloosheid' had gehandeld. Hij kon maar niet helder krijgen hoe zijn ex over hem dacht, hij wist niet waar hij aan toe was. 'Ik kon het moeilijk loslaten, liefde maakt blind', zei de Akkrumer. Uiteindelijk kreeg hij een contactverbod. In december had hij haar toch weer gesproken, om zaken te regelen.

Rustig en verstandig

Hij zei dat hij dacht dat hij haar alleen niet mocht lastig vallen. De verstandhouding zou nu goed zijn, zijn ex had zelfs een brief geschreven met het verzoek de aangifte in te trekken. Officier van justitie Riemke van der Zee was verbaasd, op de zitting maakte de Akkrumer een rustige en verstandige indruk. Daar hield ze rekening mee bij de eis. Van der Zee eiste een werkstraf van 100 uur en een maand voorwaardelijk.

Psycholoog

Rechter Marc Brinksma maakte er een 50 uur werkstraf van en twee maanden cel voorwaardelijk, proeftijd een jaar. 'Om de ernst van het feit te onderstrepen', zei de rechter. Brinksma vond dat alle feiten bewezen konden worden, ook de mishandelingen. Hij plaatste de Akkrumer onder toezicht van de reclassering en de man moet zich laten behandelen. Hij had zichzelf al bij een psycholoog gemeld.