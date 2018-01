Dode pony gevonden langs StÃ»kenwei

Dode pony gevonden langs Stûkenwei

Publicatie: vr 12 januari 2018 13.14 uur

GARYP - Een dode witte pony is vrijdagochtend aangetroffen langs de Stûkenwei tussen Garyp en Warten. Het is onduidelijk of het dier gedumpt is of op andere wijze daar terecht is gekomen.

De dierenpolitie is ingeschakeld om de zaak te onderzoeken. Getuigen hebben foto's van de pony op Facebook gezet.