Brandweerman Willem Plooy Koninklijk onderscheiden

Publicatie: do 11 januari 2018 22.00 uur

DAMWâLD - Donderdagavond heeft de heer Willem Plooy een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Hij werd tijdens de korpsavond van de brandweer Damwâld benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Willem Plooy is sinds 1 april 1994 lid geweest van de vrijwillige brandweer in Damwâld. Per 1 oktober 2005 vervulde hij hier de functie van Bevelvoerder. In het verleden heeft Willem Plooy grote inspanning voor het duikteam geleverd.

Met het opheffen van het duikteam voor de post Damwâld per 1 november 2012, is deze taak helaas komen te vervallen.

Uit handen van burgemeester Klaas Agricola van de gemeente Dantumadiel ontving de heer Plooy de onderscheiding.

