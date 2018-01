Ambulancegroep: 'Geweld is onacceptabel'

Publicatie: do 11 januari 2018 17.00 uur

DRACHTEN - "Geweld tegen hulpverleners is volstrekt onacceptabel." dat vindt Sietze Kijlstra van Kijlstra Ambulancegroep. Hij reageert donderdag op de vrijspraak van een 51-jarige Dokkumer. De man had gestold bloed gegooid naar ambulancepersoneel.

Sietze Kijlstra: "We hebben inmiddels contact gehad met de persvoorlichter van het openbaar ministerie. Zij geven aan dat de Officier van Justitie in hoger beroep gaat tegen deze uitspraak. Hier zijn we blij mee. Ook hebben we onze advocaat ingeschakeld om het strafrechtelijke proces te volgen en een vinger aan de pols te houden. We hopen dat de verdachte in hoger beroep alsnog gestraft wordt. En daar zijn heel veel mensen het mee eens, getuige de steunbetuigingen die we mogen ontvangen vanuit verschillende hoeken. Dat is fijn om te merken. Want het mag duidelijk zijn dat we achter onze mensen staan en dit gedrag niet tolereren."