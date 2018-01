Pinpassen gestolen bij inbraak in Drachten

Publicatie: do 11 januari 2018 12.26 uur

DRACHTEN - Een aantal pinpassen is deze week gestolen bij een woninginbraak aan de Mevrouw de Rooweg in Drachten. De inbraak vond woensdag plaats tussen 17.00 uur en 20.30 uur. Men wist het huis binnen te komen door een ruitje in te slaan.

Er is aangifte bij de politie gedaan.