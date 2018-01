Winkeliers Drachten: Houd De Passage open

Publicatie: wo 10 januari 2018 21.00 uur

DRACHTEN - Het voornemen om De Passage – de verbinding tussen de Zuiderbuurt en Raadhuisplein in Drachten - te sluiten, valt bij de winkeliers niet in goede aarde. Met een petitie, die door 28 winkeleigenaren is ondertekend, wordt dit kracht bij gezet.

Drogist Lieuwe Spoelstra stelt, in tegenstelling tot het college van burgemeester en wethouders van gemeente Smallingerland, dat er ook een noodzaak is. ,,Insteek was dat het nieuwe Raadhuisplein en de Zuiderbuurt elkaar blijven versterken. De Passage wordt juist belangrijkers, nu de steeg bij Lippe Lap wordt afgesloten.” Hij benadrukt bovendien dat er al budget was voor de restyling. Het argument van de hangjeugd verwerpt Spoelstra. ,,Tot een jaar geleden was De Passage inderdaad een hangplek, maar dat is niet meer het geval sinds handhaving van de politie.” Ook Marktbeheer, organisator van de wekelijkse warenmarkten in Drachten, maakt bezwaar tegen de eventuele sluiting. Zij benadrukken ook met name het veiligheidsaspect.

De aanvraag om de steeg aan de openbaarheid te onttrekken komt van ondernemer Haise Veen. Zijn ouders lieten het pand ooit aan De Passage bouwen. Inmiddels heeft een investeringsmaatschappij het gebouw gekocht, maar Veen voert daar nog wel het woord voor. Hij hield zich op het standpunt dat afsluiten of opknappen beide tot de mogelijkheden behoren. De opstand onder de winkeliers verraste hem. ,,Maar ik snap het wel. Wij willen onze standpunten heroverwegen om de ondernemers tegemoet te komen. Als zij De Passage open willen houden, wie zijn wij dan om daar tegenin te gaan.”

Mocht de aanvraag van de heer Veen worden ingetrokken, dan hoeft de raad geen besluit meer te nemen. Desalniettemin staat het onderwerp over twee weken op de agenda voor debat. ,,Meneer Veen moet nu nadenken over de vraag ‘Handhaaf ik mijn verzoek?’”, gaf burgemeester Tom van Mourik aan. ,,Ik ben bereid om het plan in te trekken, maar dat heeft gevolgen voor de gemeente”, reageerde Veen. Hij doelde op toezeggingen voor het opknappen van De Passage. ,,Ik heb informatie van de gemeente nodig.”