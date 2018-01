Voor alle bedrijven 'kaartjesdeal' als Omnia

Publicatie: wo 10 januari 2018 20.12 uur

DRACHTEN - Een meerderheid van de gemeenteraad van Smallingerland heeft ingestemd met een motie, die het voor alle ondernemers mogelijk maakt om afspraken te maken over voordelig parkeren in Drachten. Veel ophef bestond er over de deal met wereldrestaurant Omnia, die tienduizend voordelige kaartjes voor de parkeergarage Raadhuisplein afneemt om parkeren op het Maaiveld te ontmoedigen.

,,Gelijke monniken, gelijke kappen”, vindt ELP-raadslid Sandra de Jong, ,,Het gaat ons niet om de komst van Omnia naar Drachten. Daar zijn we erg blij mee. Wij willen dat iedereen in de toekomst gebruik kan maken van deze regeling.” Samen met de VVD en het CDA werd een motie opgesteld. Hierdoor kan nu iedere ondernemer voordelige kaartjes, voor de daluren, bij de gemeente kopen. Met Omnia werd afgesproken dat de prijs per uitrijkaart anderhalve euro bedraagt. Die kunnen alleen tussen 17.00 en 24.00 uur worden gebruikt. Zoveel kaarten als het wereldrestaurant afneemt, tienduizend stuks, hoeft niet.

Wethouder Jouke de Jong had liever gezien dat de raad anders had beslist. ,,We snappen de gedachte om de afspraken open te gooien. Ons doel was om het Maaiveldparkeren te ontmoedigen. Door de afspraken willen we sturing geven aan de parkeerstroom, die door Omnia ontstaat. Het is zeer aannemelijk dat Omnia niet met zo’n groot aantal kaarten meegaat, als de afspraak voor iedereen geldt. Geluk is dat de regeling inmiddels al is afgesloten en de tienduizend kaarten zijn verkocht. Dus dit jaar hebben we er geen last van. Toch is dit voor de toekomst door de openstelling nog maar de vraag. Ik denk dat de stimulerende werking voor de parkeergarage verloren gaat, als Omnia minder kaarten afneemt.”