Toch meer Fries op kinderopvang

Publicatie: wo 10 januari 2018 19.59 uur

DRACHTEN - De Friese taaleis voor de kinderopvang in Smallingerland komt er niet, toch heeft de fractie van de FNP het wel voor elkaar gekregen dat de taal beter ingepast wordt. Volgens fractievoorzitter Durk Oosterhof moet een kind als 'Frysk de memmetaal is' ook in het Fries aangesproken moeten kunnen worden.

Oosterhof kan het zich bijvoorbeeld goed voorstellen dat er bij Voorschoolse – en Vroegschoolse Educatie altijd één medewerker aanwezig is, die de Friese taal machtig is. De FNP benadrukt echter dat het aan de instellingen zelf is, om er praktisch invulling aan te geven.

Het amendement kon dinsdagavond, dankzij de aanpassing, nu wel op forse steun rekenen. Alleen het CDA stemde tegen.