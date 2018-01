Politie zet beelden inbraak in Oosterwolde online

Publicatie: wo 10 januari 2018 13.59 uur

OOSTERWOLDE - De politie heeft woensdag beelden online gezet van een woninginbraak aan de Stegingaweg in Oosterwolde. De inbraak vond 's nachts plaats op 1 december vorig jaar. Bij de inbraak waren drie inbrekers betrokken.

De bewakingscamera maakte opnames van de verdachten. Hierop was te zien dat één van de verdachten de oprit van de woning opliep en dat het gezicht van deze persoon nog niet afgeschermd was. Bij het zien van de bewakingscamera draaide de persoon zich om en liep weg. Later die nacht kwamen ze terug en forceerden het slot van de voordeur. De bewoners waren op dat moment niet thuis. De woning werd doorzocht en zover nu bekend werd er niets uit de woning gestolen.

De inbraak werd door buurtbewoners ontdekt en zij waarschuwden de bewoonster. De politie wil graag in contact komen met mensen die de inbrekers denken te herkennen of die informatie hebben over deze personen. Klik hier voor de beelden op Youtube.