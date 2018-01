Tickets Oerrock 2018 binnen twee uur uitverkocht

Publicatie: wo 10 januari 2018 12.16 uur

URETERP - Binnen 2 uren vlogen alle op internet beschikbare Oerrock PreSale tickets de deur uit. Woensdag om 8.00 uur maakte het Oerrock Festival zijn line up bekend en sindsdien ging het snel met de PreSale tickets.

Van de 10.000 totaal beschikbare tickets zijn er op dit moment nog slechts een beperkt aantal verkrijgbaar. Alle op internet verkrijgbare tickets zijn uitverkocht. Er kunnen echter nog wel een beperkt aantal tickets worden aangeschaft op 24 maart 2018 tijdens de Oerrock Play-Offs finale in MFC de Wier te Ureterp. De verkoop start dan vanaf 12.00 uur en OP=OP. De ticketprijs is wel heel speciaal. Je hebt dan al een Oerrock ticket voor 25 euro. Hier geldt wel, maximaal 4 kaarten per persoon.