Twee gewonden bij aanrijding in Appelscha

Publicatie: wo 10 januari 2018 09.07 uur

APPELSCHA - Bij de aanrijding op de Vaart ZZ in woensdagochtend drie auto's met elkaar in botsing gekomen. Bij het ongeval zijn twee personen gewond geraakt. Het letsel is op dit moment onbekend.

De politie heeft onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval.