File op A7 bij Drachten na aanrijding

Publicatie: di 09 januari 2018 18.07 uur

DRACHTEN - In de avondspits is dinsdag een flinke file ontstaan op de A7 tussen Drachten en Frieschepalen. Voor zover bekend kwamen er meerdere auto's met elkaar in botsing. Voor het verkeer leverde het een lange file op voor automobilisten die richting Groningen rijden.

De politie en Rijkswaterstaat zijn ter plaatse gekomen en rond 18.05 uur zijn twee auto's afgevoerd op een bergingsauto. Naar verwachting zal de file in de komende uren vanzelf oplossen.