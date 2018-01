Bestuurder rijdt fietser en voetganger aan

Publicatie: di 09 januari 2018 16.40 uur

LEEUWARDEN - Tegen de automobilist die op 12 december 2016 aan het eind van de middag op de Trekweg bij Buitenpost een fietser en een voetganger aanreed, is dinsdag een werkstraf van 60 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van een half jaar geëist. De verdachte, een 39-jarige inwoner van Gerkesklooster, reed eerst de fietser aan, waarna hij tientallen meters verderop, met de fietser nog op de motorkap, de voetganger aanreed.

Facebook

De man zei dat hij de fietser nooit heeft gezien. De fietser had zelf verklaard dat hij in het donker altijd verlichting voert. Volgens de politie had de automobilist de fietser zelfs moeten zien -aan de reflectoren op de fiets- als de verlichting het niet had gedaan. Vlak voor de aanrijding kreeg de verdachte een Facebookmelding en een WhatsApp-bericht van zijn vrouw. Hij zei dat hij het pop up-bericht van Facebook vlug heeft gezien en de telefoon meteen weer op de bijrijdersstoel had gelegd.

Gebroken rugwervels

De aanrijdingen gebeurden een paar honderd meter verderop. Het WhatsApp-bericht zou hij na het ongeval hebben gelezen. De voetganger, een toen 35-jarige Pool, brak zijn been. De fietser, een 38-jarige inwoner van Gerkesklooster, was er slecht aan toe: de man had een aantal gebroken rugwervels, een ingeklapte long, hij had verwondingen aan een hand en een voet en hij had schedelletsel opgelopen. Volgens een van de rechters had het 'helemaal verkeerd kunnen aflopen'.

Revalidatiecentrum

Het slachtoffer werd naar het UMCG in Groningen gebracht, waar hij vier dagen in slaap is gehouden. Hij heeft een paar weken in het ziekenhuis gelegen, waarna hij naar een revalidatiecentrum moest. De verdachte opperde dat hij diverse malen tevergeefs geprobeerd heeft met de man in contact te komen. Hij zei dat hij zich nog altijd afvraagt waarom hij de fietser en de voetganger niet heeft gezien. 'Het is nog steeds onverklaarbaar voor mij'.

Zeer onoplettend gereden

Op de vraag waarom hij zowel de fietser als de voetganger -die tientallen meters verderop liep- heeft aangereden, antwoordde de man dat hij de auto in een soort schrikreactie heeft laten uitrollen: 'Ik was niet in staat om adequaat te reageren'. Officier van justitie Henk Mous verweet de man dat hij zeer onoplettend heeft gereden. De officier vond dat de verdachte de fietser had moeten zien.

De Leeuwarder rechtbank doet op 23 januari uitspraak.