Chaotische start van nieuwe leerlingenvervoer

Publicatie: di 09 januari 2018 13.42 uur

BURGUM - De start van het nieuwe vervoerssysteem Jobinder in de regio is maandag zeer chaotisch verlopen. Onder de naam Jobinder wordt het (WMO) doelgroepenvervoer in Noordoost Friesland vanaf heden geleverd. Het regende maandag gelijk al klachten op Facebook en andere social media.

In een aantal gevallen verscheen er geen taxi of wilde de chauffeur het kind niet brengen naar de plek waar het kind voorheen altijd wel werd afgezet. Ook werden diverse ouders gebeld maar werd tijdens het gesprek duidelijk dat de organisatie het over een totaal ander kind had. Er blijkt dus sprake te zijn van een enorme chaos in de nieuwe organisatie. Andere ouders klagen over het feit dat het nummer van Jobinder een betaald telefoonnummer is.

De gemeente Tytsjerksteradiel laat het volgende weten: "Helaas is dit op de eerste dag bij een aantal ouders niet goed verlopen. Dit levert een begrijpelijke onrust op, het gaat hier tenslotte om een kwetsbare doelgroep. Als gemeente betreuren wij dit ten zeerste en bieden onze excuses aan. Heeft u als ouder/verzorger vragen of zorgen over het vervoer, dan kunt u deze kwijt bij De mobiliteitscentrale, deze is bereikbaar via telefoonnummer 0900-4050500 of info@jobinder.frl."

De mobiliteitscentrale gaf de volgende verklaring:

Wy fine it tige spitich en ferfelend dat der by guon minsken ûnrêst west hat en miskien noch wol is oer ús nije ferfiersysteem. Op sa’n earste dei geane der dingen net goed. Fansels is dat ferskriklik spitich foar de minsken oer wa’t dat giet. En hielendal foar dizze doelgroep. Foar net ien is feroaring noflik, mar foar dizze kwetsbere bern en harren âlders al hielendal net. Gelokkich is it grutste part fan de bern wol goed te plak kommen.

Der binne in soad fragen west oer wêrom’t de bern let te hearren krigen wa’t de sjauffeur wie. Dat hat te krijgen mei twa saken: we hawwe de rûtes werom oanpast nei de al besteande rûtes om krekt ûnrêst te ferminderjen. En oan de oare kant ferrûn de oergong fan it personiel oars as oars. De sjauffeurs dy’t al by in nij bedriuw aksepteard hiene, seine op it lêste momint ôf. Guon dêrfan pas ôfrûne sneon. Dan kin de nije sjauffeur dus ek pas let op besite by de kliïnt. Dat fine wy fansels spitich, it is eat dat wy yn it foar ek net foarsjoen hiene.

Op dit stuit rjochtsje wy ús op it oplossen fan de gefallen fan hjoed, sadat we moarn alle bern goed en op tiid te plak krije.

Pytsje de Graaf

foarsitter bestjoer Mobiliteitsbureau