Eerste schaatsers in de Ryptsjerksterpolder

Publicatie: di 09 januari 2018 09.30 uur

RYPTSJERK - De eerste schaatsers staan weer op het ijs. Hoewel het nog lang niet overal vertrouwd is, wordt er op de Ryptsjerksterpolder bij Ryptsjerk gereden. Een ijslaag van drie centimeter is voor de heren voldoende om er op te gaan.

Rond half negen stapten Leo schuil en Herman de Groot met hun schaatsen het ijs op. Volgens de twee is het ijs prachtig. In de loop van de ochtend ging een tiental mensen het ijs op. Alleen langs de randen is het ijs dik genoeg. Ook is het ijs aan de noordkant van de polder nog niet dik genoeg om veilig te kunnen schaatsen.

FOTONIEUWS