Televisie van 55 inch gestolen uit flat Drachten

Publicatie: ma 08 januari 2018 20.11 uur

DRACHTEN - Een televisie van 55 inch is afgelopen weekeinde gestolen uit een appartement in een flat aan de Sint Jansberg in Drachten. De diefstal moet bij eventuele getuigen opgevallen zijn aangezien de televisie een breedte had van zo'n 150 centimeter.

De diefstal uit de woning vond plaats tussen zaterdagavond en maandag 13.30 uur. De bewoner heeft aangifte bij de politie gedaan en deze heeft de inbraak in onderzoek.