Bewoner ademt rook in bij schoorsteenbrand

Publicatie: ma 08 januari 2018 19.58 uur

BROEKSTERWâLD - De bewoner van een woning aan de Boargemaster Nautawei in Broeksterwâld is maandag gewond geraakt bij een brand. De schoorsteenbrand werd omstreeks 17.45 uur ontdekt en de brandweer van Damwâld kwam ter plaatse om het vuur te doven. Ook werd de hoogwerker van Dokkum opgeroepen.

De bewoner was, voordat de hulpdiensten ter plaatse kwamen, zelf al begonnen met blussen. Er werd een tiental poederblussers uit de buurt gehaald en hiermee werd getracht de brand te bestrijden. De man is hierbij gewond geraakt. Hij ademde dusdanig veel rook in, dat hij met de ambulance overgebracht is naar het Medisch Centrum in Leeuwarden. Hoe ernstig de verwondingen zijn, is onbekend.

De brand was in de tussentijd overgeslagen naar het dak. Door de vlotte inzet van de brandweer kon de schade beperkt worden. Tijdens de brand is er wel veel rook- en waterschade aan de woning ontstaan. De brandweer heeft na het bluswerk een uitvoerige nacontrole gedaan, vanuit de hoogwerker én van binnen uit de woning. Zo kon men er zo goed als zeker van zijn dat de brand uit was.