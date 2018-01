Na jaren is de nieuwbouw De Stins in Burgum los

Publicatie: ma 08 januari 2018 13.19 uur

BURGUM - Na acht jaar is het moment van de waarheid deze week gekomen. De eerste paal ging maandagochtend de grond in voor de nieuwbouw van 18 rijtjeshuizen aan de Prinses Irenestraat in Burgum.

Het nieuwbouwproject kwam jarenlang stil te liggen vanwege de crisis. Het terrein lag er daardoor jarenlang verloren bij nadat De Stins in 2009 werd gesloopt. Op het terrein worden 18 duurzame woningen gerealiseerd. De bouw kan beginnen omdat de meeste woningen inmiddels onder voorbehoud verkocht zijn.

De 'officiele eerste paal' wordt dinsdagochtend om 8.00 uur geslagen.

FOTONIEUWS