Terrein Nij Smellinghe overdekt met zonnepanelen

Publicatie: ma 08 januari 2018 13.10 uur

DRACHTEN - Nij Smellinghe in Drachten gaat ruim 9.000 zonnepanelen plaatsen op het terrein van het ziekenhuis. Deels op het bestaande dak, deels als unieke overkapping op het parkeerterrein.

Het bedrijf GroenLeven gaat, naast installatie van ongeveer 3.600 zonnepanelen op het dak van Nij Smellinghe, een uniek zonnedak bouwen dat het grote parkeerterrein volledig zal overkappen. Zo'n 5.600 panelen gaan onderdak bieden aan de geparkeerde auto’s. Op deze manier krijgt zowel het dak als het parkeerterrein een dubbele functie.

Derde eigen stroomverbruik opwekken

Nij Smellinghe vindt het belangrijk om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en heeft het doel gesteld om in 2030 energiepositief te zijn. De zonnepanelen op het eigen terrein dragen bij aan dit doel. “Nij Smellinghe is een grootverbruiker van stroom. Dit komt doordat wij 24/7 ziekenhuiszorg verlenen en doordat de (medische) apparatuur en voorzieningen veel stroom verbruiken. Met de zonnepanelen van maar liefst 305 watt per stuk (en 2,7 megawatt in totaal) kan Nij Smellinghe op duurzame wijze zelf ruim een derde deel van het stroomverbruik opwekken voor het ziekenhuis”, aldus directeur Bedrijf & Gebouwen Folkert Brouwers.

Begin februari wordt het plan ter goedkeuring aan de gemeente Smallingerland aangeboden. Het voornemen is om in juli 2018 te starten met het installeren van de zonnepanelen.