Man gooit met bloed - rechter: geen mishandeling

Publicatie: ma 08 januari 2018 12.00 uur

LEEUWARDEN - Een 51-jarige Dokkumer die gestold bloed gooide naar twee medewerkers van Kijlstra Ambulancedienst Drachten, heeft zich volgens politierechter Bauke Jansen niet schuldig gemaakt aan mishandeling. Officier van justitie Iris Diever had de Dokkumer wel gedagvaard voor mishandeling. En daar had de man zich naar het oordeel van de officier ook schuldig aan gemaakt. De rechter dacht er anders over en sprak de Dokkumer vrij.

Grote plas bloed

Na een melding dat er medische zorg was vereist waren de ambulancemedewerkers in de vroege uren van 24 juli vorig jaar naar de woning van de Dokkumer gegaan. De man bleek een hevige bloedneus te hebben, op de vloer lag een grote plas bloed. De verdachte werd vrijwel meteen agressief, hij riep dat de broeders moesten 'opdonderen' en 'wegwezen'. Hij graaide met zijn hand in de bloedplas op de grond en gooide bloed naar de ambulancemedewerkers.

Niets herinneren

De een kreeg gestold bloed op de mouw, bij de ander belandde het op het achterhoofd. En dat, zo zei een vertegenwoordiger van de ambulancedienst op de zitting, was voor de betreffende broeders een ontoelaatbare en onacceptabele ervaring. Ze deden aangifte om een punt te maken, dat dit absoluut niet door de beugel kan. De Dokkumer zei dat hij zich van het hele gebeuren niets meer kon herinneren.

Even doorzetten

Hij had die avond en nacht veel gedronken -'bier en sterke drank'- en hij had veel paracetamol geslikt. 'Ik was even aan het doorzetten', zei hij. Hij wist nog wel dat hij een bloedneus had. 'Maar ik ben de rest van de film kwijt'. Hij zei herhaaldelijk dat hij zich schaamde en het heel erg vervelend vond wat hij had gedaan. Uiteindelijk is hij zelf naar de huisarts gegaan, die hem doorstuurde naar het MCL in Leeuwarden, waar hij door een KNO-arts is behandeld.

Onaangename fysieke ervaring

Officier Diever noemde het voorval 'misselijkmakend'. 'Ik schrok ervan', zei de officier. Zij had het feit als 'mishandeling' op de dagvaarding gezet. Normaal wordt er in juridische zin sprake van mishandeling gesproken als er sprake is van 'pijn of letsel'. Maar er zijn ook andere uitspraken, wist de officier. Zoals de uitspraak van een verdachte die iemand in het gezicht spuugde. Deze verdachte werd veroordeeld voor mishandeling omdat er volgens de rechter sprake was geweest van 'een zeer onaangename fysieke ervaring'. Dat had ook betrekking op deze zaak vond Diever.

Een vieze ervaring

Een boete was voor haar een gepasseerd station. Zaken die gaan over het mishandelen van hulpverleners tellen qua straf dubbelop. Dat was volgens de officier nu niet anders, zij eiste een werkstraf van 80 uur. De rechter kwam echter tot een vrijspraak. Jansen oordeelde dat in deze zaak eerder sprake was van een belediging, dan van mishandeling. In plaats van een onaangename fysieke ervaring, was het eerder 'een vieze ervaring' geweest, vond Jansen. Hoewel hij het betitelde als 'een vervelende zaak', kwam de rechter toch tot een vrijspraak. 'Maar dit is meer een technisch-juridische vrijspraak', voegde hij eraan toe.