Van zeer hoog naar zeer laag water op de Waddenzee

Publicatie: ma 08 januari 2018 10.36 uur

HOLWERD - In de rivierengebieden wordt hard gewerkt om het hoge waterpeil in bedwang te houden, maar op de Waddenzee is momenteel precies het tegenovergestelde gaande. Het water staat zo laag dat verschillende veerboten niet kunnen varen. De volgende afvaarten van Wagenborg van maandag 8 januari vallen uit: 7.30 uur, 8.30 uur, 9.30 uur, 19.00 uur en 20.00 uur.

Tussen onder andere Holwerd en Ameland staan er enkel nog wat water in de vaargeulen. De boeien om de vaargeul aan te geven liggen zelfs op het droge. De veerboten tussen Holwerd en Ameland kunnen vanmorgen helemaal niet varen. Tussen Harlingen en Terschelling zijn de diensten aangepast. Pas als het water weer voldoende is gestegen zullen de veerboten weer gaan varen. Tot die tijd blijft de Sier, een veerboot naar Ameland, een stukje uit de kade liggen om niet vast komen te zitten.

Afgelopen woensdag kwam het water in Holwerd nog zo hoog te staan dat de veerdam werd afgesloten.

FOTONIEUWS