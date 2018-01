Voorverkoop Oerrock 2018 start op 10 januari

Publicatie: zo 07 januari 2018 16.43 uur

URETERP - Komend jaar staat alweer de 19e editie van Oerrock op het programma. Met meer dan 27.000 bezoekers en een geweldige line-up was de editie van 2017 een groot succes. Het bestuur van Oerrock is inmiddels alweer bezig met de programmering voor het komende festival dat ook weer bijzonder lijkt te worden.

De trouwe bezoekers willen Oerrock natuurlijk niet missen. De online voorverkoop, met vroegboekkorting, begint op woensdag 10 januari om 8.00 uur. Wie zijn kaarten voor Oerrock, dat dit jaar begint op 10 mei, voor 24 maart bestelt, profiteert van deze aantrekkelijke korting.

Voor € 35, - excl. servicekosten, kan men drie dagen genieten van Oerrock. Net als in voorgaande jaren geldt het ticket voor de openingsdag op donderdag en de slotavond (zaterdag) van het driedaagse festival. De vrijdagavond is zoals altijd gratis te bezoeken.

Op zaterdag 24 maart, tijdens de finale van de Play-Offs in Multi Functioneel centrum De Wier in Ureterp, is de gebruikelijke speciale kaartverkoop. Als Oerrock voor die tijd uitverkocht is, wat gezien de grote belangstelling in de afgelopen jaren niet ondenkbaar is, dan blijft het aantal kaarten bij de speciale kaartverkoop op 24 maart beperkt.