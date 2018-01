Roy Vervoort winnaar Nieuwjaarsloop VV Kollum

Publicatie: zo 07 januari 2018 15.24 uur

KOLLUM - Zaterdagmiddag om 15.15 uur gaf Freerk Holwerda het startschot voor de negende Nieuwjaarsloop van vv Kollum. Aan de start verschenen zo'n 100 lopers, absoluut een record. Omdat de paden rondom Baensein nat en modderig waren werd de route omgezet naar een grote ronde van een dikke acht kilometer. Een prachtige verkeersluwe route door het Paradyske, richting Veenklooster en via de Fogelsanghloane en het Pibo van Domapaad weer terug naar Baensein. Alle categorieën gingen gelijktijdig van start, de jongere lopers hadden een keerpunt in het Paradyske, voor hen was de te lopen afstand 2,5 kilometer.

De eerste drie meisjes die over de finish kwamen waren: 1 Marit van Dekken 13:10, 2 Marit de Haan 13:35, 3 Ester Hiemstra 16:35. De eerste drie jongens: 1 Fabian Broersma 10:41, 2 Jorick Poelstra 10:46, 3 Wabe van Dekken 11:40.

Door de JO-17, JO-19 en Seniorleden werd gestreden om de wisselbokaal. Deze bokaal is voor de snelste loper die lid is van de VV Kollum. Marco Beerstra won enkele jaren op rij deze bokaal. Dit jaar kan er een nieuwe naam in de beker worden gegraveerd, na een spannende strijd wist Willem Haaksma te winnen van Wiebe Postma met 17 seconden verschil.

De snelste loper van de middag was Roy Vervoort uit Groningen in 30:25. Bij de dames was Lisanne van Dekken voor het derde jaar op rij de snelste dame in een tijd van 39:45.

Uitslagen 8,1 kilometer

JO-17

1. Hendrik Buwalda 47:59

2. Jelger de Vries 48:00

3. Jelle Siebolt Westra 48:00

JO-19

1. Marco Beerstra 34:49

2. Johan Schat 38:59

3. Marc Wijma 39:33

Senioren leden VV Kollum

1. Willem Haaksma 34:25

2. Wiebe Postma 34:42

3. Randy van Malsen 36:05

Heren geen lid

1. Roy Vervoort 30:25

2. Herke van Dekken 34:26

3. Johan Wijma 35:27

Dames geen lid

1. Lisanne van Dekken 39:45

2. Tiny Wouda 40:53

3. Lica Bradu 42:27

FOTONIEUWS