Automobilist krijgt EMG-cursus voor rijgedrag

Publicatie: za 06 januari 2018 11.56 uur

BURGUM - Een 28-jarige inwoner van de gemeente Tytsjerksteradiel is door de politie bij het CBR aangemeld voor een cursus Educatieve Maatregel Gedrag (EMG).

Omdat zowel de bestuurder als zijn passagier de autogordel niet droegen en de betrokken auto een defect remlicht had en de trekhaak de kentekenplaat niet goed leesbaar maakte, viel hun personenauto op toen deze via de Wâldwei, N31, reed. Toen de bestuurder daarna ook nog eens besloot om als het ware om zijn voorligger heen te 'hoeken', trok deze nog meer aandacht van de agenten.

Het voertuig werd hierna door de politie gevolgd en de bestuurder ging vervolgens op korte afstand van zijn voorligger rijden (kleven). Even later haalde de bestuurder met zijn auto tot twee maal toe andere voertuigen in via de doorgetrokken streep op de N354. Bovendien was de snelheid van deze bestuurder eigenlijk overal behoorlijk te hoog en werd door de bestuurder bij al die inhaalacties geen richting aangeven. Al met al een flink aantal forse overtredingen welke de man twee maal een proces-verbaal opleverde.