Autobrand op de Dopplerlaan in Ureterp

Publicatie: za 06 januari 2018 10.27 uur

URETERP - De brandweer van Ureterp moest omstreeks 09:10 uur uitrukken voor een autobrand op de Dopplerlaan. De bestuurder was bij bij de Sligro geweest toen hij bij het wegrijden een brandlucht in de auto rook. Hij zette zijn auto op het parkeerterrein van autobedrijf Esa en ging naar binnen om hulp te vragen. Een monteur van autobedrijf Esa heeft de brand proberen te blussen, maar de slang was net wat te kort om er goed bij te kunnen.

De brandweer is een enige tijd bezig geweest om de auto te blussen, omdat ze de motorkap niet open kregen. Met een spreider heeft de brandweer de motorkap open gemaakt en kon worden begonnen met blussen. Mogelijk is kortsluiting de oorzaak van de brand geweest. Berger Bcf heeft het voertuig geborgen.

FOTONIEUWS