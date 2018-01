Riool in Burgum doorgespoeld vanwege benzinelucht

BURGUM - De brandweer van Burgum moest vrijdagavond in actie komen aan de Hillamaweg in Burgum. Er werd een benzinelucht waargenomen door de bewoners. Eerder in de week was daar ook al sprake van aan de Frisiasingel.

De brandweer heeft meningen uitgevoerd en vervolgens het riool doorgespoeld. De straat werd tijdelijk afgezet voor het doorgaande verkeer.