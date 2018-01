Eastermar: 76.968 euro valt per lot

Publicatie: vr 05 januari 2018 18.06 uur

EASTERMAR - Een bedrag van 76.968 euro wordt per lot uitgekeerd aan de winnaars van de Postcodekanjer in Eastermar. Dat is vrijdagmiddag op plein in Eastermar bekendgemaakt. Dit bedrag is het maximale bedrag dat per lot kan worden uitgekeerd. Eastermarders die een heel jaar lang altijd meespeelden krijgen dit bedrag. Mensen die minder vaak of nog maar pas meededen, zullen een veel lager bedrag ontvangen.

In totaal is er deze week 53.9 miljoen euro verdeeld het postcodegebied 9261. De helft ging naar twee families aan de Industrieweg op Skûlenboarch. Dit betroffen prijzen van respectievelijk 8.983.333 en 17.966.667 euro. De andere helft is nu ook verdeeld onder alle deelnemers van de postcodeloterij. Hoeveel loten er verkocht zijn, is niet bekendgemaakt. Het gaat in elk geval om minimaal 350 verdeeld over 273 deelnemers.