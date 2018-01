Vrouw pikt voor 140 euro aan levensmiddelen

Publicatie: vr 05 januari 2018 15.35 uur

LEEUWARDEN - Een inwoonster van Sumar (31) werd op 10 juni vorig jaar betrapt toen ze bij de Albert Heijn in Drachten voor meer dan 140 euro aan levensmiddelen had gestolen. De vrouw bekende dat ze vier dagen eerder ook al proletarisch had gewinkeld, door misbruik te maken van de zelfscan. Ze had goederen in haar schoudertas gedaan zonder ze te scannen. Ze was in de auto en ook op dat punt was ze in overtreding: de politie had haar rijbewijs ingevorderd.

Ze bleek ook nog meer dan 300 gram GHB en iets meer dan een gram speed bij zich te hebben. Ze was een gewaarschuwd mens: ze liep in de proeftijd van twee verschillende straffen. Er hing haar een week cel en een voorwaardelijke rijontzegging van een half jaar boven het hoofd. Ze heeft het aan een positief advies van de reclassering te danken, dat rechter Kees Post haar vrijdag niet naar de gevangenis stuurde.

Volgens de reclassering wil de vrouw hulp, zowel bij het onder controle krijgen van haar drugsgebruik en als bij het omgaan met haar kwaal: ze heeft ADHD. De Sumarse zelf en vooral de maatschappij zijn er meer bij gebaat dat de vrouw hulp krijgt, dan wanneer ze in de cel zou belanden, concludeerde de rechter. Post legde een voorwaardelijke celstraf van drie maanden op.

De vrouw komt onder toezicht van de reclassering. Ze kreeg een drugs- en alcoholverbod en ze moet zich laten behandelen bij de verslavingszorg. De proeftijd van de voorwaardelijke celstraf van een week werd met een jaar verlengd. De rijontzegging van een half jaar werd wel een onvoorwaardelijke straf. De Sumarse verscheen zelf niet op de zitting van de politierechter.