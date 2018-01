Tineke Visser vrijwilliger Dongeradeel 2017

Publicatie: vr 05 januari 2018 00.05 uur

DOKKUM -

Op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Dongeradeel is Tineke Visser uitgeroepen tot vrijwilliger van de gemeente Dongeradeel over het jaar 2017.

De jury die bestond uit Romke Hoekstra (vanuit de gemeenteraad), Jan van Muijen (tijdelijk raadsgriffier), Mea Groenendaal en Kristina Meinsma (steunpunt mienskipswurk Het Bolwerk) en Pietsje de Graaf (voorzitter), verkozen Tineke Visser tot vrijwilliger van het jaar 2017 Dongeradeel.

Tineke zette zich in als vrijwilliger in ziekenhuis De Sionsberg en schenkt koffie in de Waadwente en doet het project "samen eten" in Dongeraheem. Verder werkt ze als vrijwilliger in de kantine van VV Dokkum en loopt ze voor verschillende collectes. Bovendien kan de Zonnebloem ook alijd op haar rekenen. Ook in het Bolwerk help Tineke bij vele activiteiten.

Pietsje de Graaf overhandigde haar de prijs die bestond uit een vaas vol met symboliek gemaakt door Dineke Taal van atelier KleiTaal.

