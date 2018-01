Laatste nieuwjaarsreceptie gemeente Dongeradeel

Publicatie: do 04 januari 2018 23.45 uur

DOKKUM - De gemeente Dongeradeel hield donderdagavond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in Theater Sense in Dokkum. Dit was tevens de laatste nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Vanaf 1 januari 2019 houdt de gemeente Dongeradeel op te bestaan.

Na het uitwisselen van de nieuwjaarswensen begaf men zich naar de theaterzaal. Voordat wethouder Pietsje de Graaf de vrijwilliger van Dongerdeel 2017 bekend maakte was er een optreden van DansStudio Dokkum. Hierna werd Tineke Visser naar voren geroepen omdat ze was uitgeroepen tot vrijwilliger van Dongeradeel 2017.

DansStudio Dokkum gaf daarna weer een optreden gevolgd door Dongeradichter Tsead Bruijna met muzikale begeleiding van Arnold de Boer op gitaar.

Hierna hield burgemeester Marga Waanders haar laatste nieuwjaarstoespraak (klik hier voor de tekst) voor de gemeente Dongeradeel. Na het officiele gedeelte was er volop de gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten. Als aandenken kregen de bezoekers een muismat mee met daarop het gedicht wat de Dongeradichter voordroeg.

