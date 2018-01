Compleet vernieuwde sportschool in Harkema

Publicatie: do 04 januari 2018 22.00 uur

HARKEMA - The Gym is sinds de opening in 2012 niet meer weg te denken uit Harkema en omstreken. The Gym is nog één van de weinige sportscholen die niet aan pasjes doet en waar je geen nummertje bent, maar een persoon.

Met groepslessen als Kickboksen 4 Kids, Kickboksen, Kickboks Workout, MMA (Mixed Martial Arts) en Gladiator Workout heeft The Gym zich als sportschool goed op de kaart gezet, maar de sportschool moet niet alleen bestaan uit groepslessen, maar ook uit professioneel fitness apparatuur. De sportschool is daarom compleet vernieuwd met een nieuwe krachtlijn en cardio-apparatuur.

"Dit willen we natuurlijk graag met iedereen delen en daarom houden we op 13 januari van 9.30 uur tot 13.00 Open Huis, zodat iedereen onze prachtige en gezellige sportschool kan komen bewonderen!

Schrijf je zo snel mogelijk in! Betaal geen inschrijfgeld en sport tot maart GRATIS!"

FOTONIEUWS