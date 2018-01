'Doodsoorzaak Remon Bruinsma past bij verdrinking'

Publicatie: do 04 januari 2018 17.07 uur

LEEUWARDEN - De doodsoorzaak van Remon Bruinsma uit De Westereen past bij verdrinking. Dat blijkt uit het onderzoek van het NFI. Er is tijdens de sectie op het lichaam geen in- en uitwendig letsel gevonden. Er is ook een toxicologisch onderzoek verricht. De uitslag hiervan wordt volgende week verwacht.

Remon Bruinsma werd een maand lang vermist na een stapavond in Leeuwarden. Het lichaam van Bruinsma werd maandag gevonden in het water bij de Prinsentuin in Leeuwarden.