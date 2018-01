Feanster scheldt regelaar uit voor 'verkeersnazi'

Publicatie: do 04 januari 2018 15.30 uur

LEEUWARDEN - Verkeersregelaars krijgen vaak het nodige voor de kiezen. De regelaar die op 10 maart bij het opbouwen van een stellage van de Survivalrun bij Kootstertille het verkeer in goede banen probeerde te leiden, kreeg wel heel wat te verstouwen van een 50-jarige inwoner van Surhuisterveen. De laatste moest donderdag voor de rechter verschijnen omdat hij de verkeersregelaar had uitgemaakt voor 'verkeersnazi' en 'gore klootzak'.

Bromscooter

De regelaar kreeg ook nog de nodige bedreigingen naar het hoofd geslingerd: 'Moet ik je een klap op je bek geven', 'Ik sla je helemaal in elkaar' en 'Ik kom jou nog wel tegen', had de Feanster geroepen. Hij was door de verkeersregelaar gesommeerd om niet door te rijden met zijn bromscooter -zijn zoon zat achterop. De regelaar zou zich volgens de verdachte allesbehalve als een heer in het verkeer hebben gedragen.

Beveiliger

Het gedrag van de regelaar was volgens de Feanster 'ook niet acceptabel'. De regelaar zou de spiegel van zijn bromscooter hebben vernield. Het een lokte het andere uit, maar wat de Feanster had uitgekraamd was niet mis, vond rechter Klaas Bunk. 'Het zijn nogal woorden die u daar gebruikt'. En dat terwijl de Feanster zelf als beveiliger en een tijdlang als verkeersregelaar had gewerkt.

ADHD

'Het had niet zo gemoeten', verzuchtte de man. Later was hij de regelaar nog weleens tegengekomen. Hij had zijn excuses aan kunnen bieden, opperde Bunk. Dat had hij niet gedaan. 'We hebben wel hoi tegen elkaar gezegd', probeerde de Feanster. Hij voegde eraan toe dat hij ook wel wat met zijn eigen gedrag zat. Door zijn ADHD kan hij nogal impulsief reageren. De Feanster heeft een strafblad. 'Je kunt niet zeggen dat u het voorbeeld bent van een brave burger uit Surhuisterveen', merkte de rechter op.

Duidelijk signaal

Officier van justitie Riemke van der Zee stelde dat het gedrag van de Feanster getuigde van 'heel weinig respect'. De officier eiste een werkstraf van 15 uur plus 15 uur voorwaardelijk. De rechter deed er nog een schepje bovenop. 'Om een duidelijk signaal af te geven, dat het niet hoort om je zo te uiten tegen mensen met een publieke taak', zei Bunk. Hij legde een werkstraf van 30 uur op en twee weken voorwaardelijke celstraf. De Feanster zei dat hij voor het gebeuren bij de stellage ook al voor 800 euro aan boetes had gekregen.