Noodbruggen over Strobosser Trekfeart geplaatst

Publicatie: do 04 januari 2018 14.50 uur

KOLLUM - Oosterhof Holman is donderdagmorgen begonnen met het plaatsen van twee noodbruggen over de Strobosser Trekfeart bij Kollum en bij Augsbuurt. Omdat vanaf maandag 8 januari de Tolhuisbrug wordt afgesloten kan het verkeer over de noodbrug rijden.In opdracht van de provincie Fryslân gaat aannemer Oosterhof Holman de brug vernieuwen.

Automobilisten die vanuit Eyso de Wendtstraat Kollum uitrijden kunnen over de noodbrug alleen rechts afslaan de Trekweg op richting (Garage Fennema ) de Lauwersmeerweg. De Trekweg ter hoogte van de brug is afgesloten voor al het verkeer. Mensen die naar de Milieustraat (het stort) willen moeten via Buitenpost rijden, de afsluiting geldt tot eind maart 2018.

