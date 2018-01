Veerdam Holwerd afgesloten vanwege hoog water

Publicatie: do 04 januari 2018 10.59 uur

HOLWERD - De veerdam bij Holwerd is woensdagavond afgesloten vanwege het hoge water. Delen van de veerdam staan onder water. Woensdagmiddag werd er al aangekondigd dat de pier rond negen uur 's avonds werd afgesloten. De waarschuwingslichten staan aan en de slagbomen zijn in de avond gesloten. De aanlegsteiger van de veerboot naar Ameland is onbereikbaar. Ook staat een deel van de parkeergarage onder water. Het fietspad is volledig onbegaanbaar geworden door het water.

Woensdagmiddag werden er al zo'n twintig auto's van een laag gelegen stuk parkeerterrein door bergers weggesleept, omdat dit stuk onder water kon komen te staan. De auto's werden op hogere plekken neergezet.

