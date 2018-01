Voorarrest echtgenote Tjeerd van Seggeren verlengd

LEEUWARDEN - De 33-jarige weduwe van de op 9 juli in De Westereen omgekomen Tjeerd van Seggeren blijft vooralsnog in voorarrest. Dat heeft woensdag de raadkamer van de rechtbank in Leeuwarden beslist. De vrouw wordt bijgestaan door advocaat Tjalling van der Goot. Hij liet aan de Leeuwarder Courant weten dat ze ontkent iets met de zaak te maken te hebben.

De rechtbank beval de verlenging van de voorlopige hechtenis voor een periode van dertig dagen. De wet biedt de raadkamer de mogelijkheid om de voorlopige hechtenis voor maximaal negentig dagen te verlengen. Eind januari zal de raadkamer opnieuw moeten toetsen of er voldoende redenenen zijn om het voorarrest te verlengen.