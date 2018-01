Directeur T-diel Oeds de Jager ontslagen

BURGUM - Algemeen directeur / gemeentesecretaris Oeds de Jager heeft per direct zijn werkzaamheden neergelegd. Aanleiding is een verschil van inzicht tussen De Jager en zijn werkgever de gemeente Tytsjerksteradiel. Zijn dienstverband zal officieel per 1 april 2018 beëindigd worden.

Uit de gevoerde gesprekken over de toekomst en de gewenste veranderingsprocessen blijkt het verschil van inzicht over de te volgen koers te groot. Zo laat de gemeente weten. Op korte termijn wordt invulling gegeven aan de vacature die ontstaat met zijn vertrek. Tot die tijd worden de taken waargenomen door de huidige loco-gemeentesecretaris, mw. Marjan van der Feen-Dijkstra.