Dak van prieel waait tegen woning in Boornbergum

Publicatie: wo 03 januari 2018 14.09 uur

BOORNBERGUM - Aan de Bosschawei in Boornbergum is woensdag een dak van een prieel gewaaid. Het dak waaide vervolgens tegen een woning in de buurt en belandde in de voortuin van het huis.

Op twee plekken raakte het dak van de woning beschadigd. De dakpannen zijn daar inmiddels door de bewoner vervangen.