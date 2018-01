Vrachtwagen vast op Suderein in Tytsjerk

Publicatie: wo 03 januari 2018 13.20 uur

TYTSJERK - Een vrachtwagen is woensdagochtend vast komen te zitten op de Suderein bij Tytsjerk. Er was een boom over de weg gevallen en de chauffeur probeerde om via de berm erom heen te rijden. De vrachtwagen kwam echter vast te zitten.

Met behulp van een tractor is de vrachtwagen uiteindelijk uit de berm getrokken. Door de omgevallen boom was de Suderein rond het middaguur nog gestremd voor het doorgaande verkeer.