Metalen hokje omgewaaid in Surhuisterveen

Publicatie: wo 03 januari 2018 13.16 uur

SURHUISTERVEEN - De storm die door de regio raast, laat her en der zijn sporen achter. Op de Koarstmoas in Surhuisterveen waaide rond het middaguur een metalen hokje over straat. Er raakte niemand gewond.

Een automobilist uit Surhuisterveen maakte beelden van het voorval.