Laatste nieuwjaarsreceptie Kollumerland c.a.

Publicatie: di 02 januari 2018 23.07 uur

KOLLUM - De gemeente Kollumerland hield maandagavond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis in Kollum. Dit was tevens de laatste nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Vanaf 1 januari 2019 houdt de gemeente Kollumerland c.a. op te bestaan.

Burgemeester Bearn Bilker heette iedereen van harte welkom en begon daarna met de nieuwjaarstoespraak. Na de toespraak hield de nestor/vicevoorzitter van de gemeenteraad

Wieger Rekker een toespraak. Hierna opende de burgemeester de expositie van Petra Duursma uit Munnekezijl. De muzikale noot werd verzorgd door Nancy and the Sinatras!

De expositie is te bezichtigen vanaf 3 januari tot en met 16 februari 2018, tijdens de openingsuren van het gemeentehuis (op werkdagen van 09.00 – 12.00 uur). Het gemeentehuis is ’s middags gesloten, maar u kunt wel de expositie bezichtigen op maandag tot en met donderdag van 13.00 – 16.00 uur. Op woensdag kan dit tot 19.30 uur.

