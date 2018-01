'Auto werd met draaiende motor in brand gezet'

Publicatie: di 02 januari 2018 21.00 uur

DAMWâLD - De brandende auto met caravan in Damwâld is met draaiende motor in brand gezet. Dat melden diverse anonieme bronnen deze site. Het feit dat de motor draaide is mede de reden waardoor de combinatie kon beginnen te rijden. De brandstichters waren van plan om de motor 'op te blazen'. Met een baksteen was het gaspedaal verzwaard.

De auto en caravan, gevuld met autobanden, werd op Oudejaarsavond in de hens gezet op de kruising van de Badhúswei en Dr. J. Botkepaad.

De versnelling van de auto (automaat) was in de neutrale stand gezet en op één of andere manier is de combinatie op een zeker moment gaan rijden. De brandende auto met caravan kwam bij de gevel van een woning aan de P. T. van der Herbergloane tot stilstand. Na het oversteken van de straat werd een boompje in de tuin geraakt waardoor de koers iets wijzigde. De auto botste op een auto op de oprit en kwam daardoor tot stilstand. Als de koers van de auto door het boompje niet gewijzigd was, zou de auto de woning hebben geramd.

De politie deed op nieuwjaarsdag een oproep aan getuigen. De politie is op zoek naar getuigen die kunnen vertellen van wie het voertuig en de caravan zijn geweest. Of getuigen die kunnen vertellen wie er betrokken is geweest bij de brand van het voertuig en de caravan.