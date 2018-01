Open dag nieuwe sporthal Tolhuispark Dokkum

Publicatie: di 02 januari 2018 19.55 uur

DOKKUM - DInsdag hield de nieuwe multifunctionele sportaccomodatie in het Tolhuispark in Dokkum een open dag voor het publiek.

Het sportcomplex wat aan het bestaande zwembad Tolhuis is vastgebouwd is na negen maanden van bouwen klaar en kon vandaag in gebruik worden genomen door de diverse sportverenigingen die diverse demonstraties gaven.

Zo waren er demonstraties van zaalvoelbalvereniging CSV Be Quick en VV Dokkum, een korfbalclinic van korfbal vereniging De Granaet, een demo van boogschietvereniging Boreas, een clinic van karateschool Mushin Dojo, van basketbalvereniging Arrows en loopgroep Hugo Veenker.

De sporthal, die geexploiteerd wordt door Optisport, zal op vrijdag 26 januari officieel in gebruik worden genomen.

FOTONIEUWS