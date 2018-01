Sinterklaasintocht fors duurder uitgevallen

Publicatie: di 02 januari 2018 16.05 uur

DOKKUM - De kosten van de Sinterklaasintocht in Dokkum zijn fors duurder uitgevallen dan dat de gemeente Dongeradeel in eerste instantie had begroot. Er is in totaal voor €590.800,- uitgegeven aan de intocht. De gemeenteraad stelde €350.000,- beschikbaar voor de intocht. Dat bedrag werd door onder andere subsidies van de provincie Fryslân, het ministerie en sponsoring door ondernemers verhoogd tot €475.250,-. De gemeente heeft daardoor een tekort van €115.550,- op het beschikbare budget.

De extra kosten hadden diverse oorzaken. Om er voor te zorgen dat ‘pakjesboot 12’ (stoomschip De Hydrograaf) daadwerkelijk het Grootdiep binnen kon varen, moest er een vaargeul op diepte worden gebaggerd. De hiervoor benodigde kosten van € 29.000 waren onvoorzien. Er werd gestreefd naar een cash sponsorbijdrage van € 50.000,- maar dit bedrag bleef op €17.500,- steken. Op het gebied van veiligheid en mobiliteit zijn meer kosten gemaakt dan in eerste instantie begroot.

Hier ging het geld naar toe:

€243.000,- Organisatiekosten en (technische) productie

€127.711,- Veiligheid en bereikbaarheid

€69.339,- Side-events, acts en optredens

€66.730,- Marketing en communicatie

€84.020,- Overig



"Het project Landelijke Intocht van Sinterklaas (LIS) wordt de komende tijd uitgebreid geëvalueerd, onder meer om te leren van een dergelijk groot evenement maar ook ter voorbereiding op de gaststad van editie 2018", zo laat de gemeente weten. Deze evaluatie wordt in het eerste kwartaal van 2018 aan de gemeenteraad aangeboden.